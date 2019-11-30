2019-11-29T15:41:41+03:00
Дом. Семья

Мурманскую западную популяцию северного оленя занесут в Красную книгу

Новый состав издания должны утвердить до конца года
Мария ПАШЕНКОВА
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Северный олень имеет все шансы попасть в Красную книгу России. Фото: Виктор КОСТРОВСеверный олень имеет все шансы попасть в Красную книгу России. Фото: Виктор КОСТРОВ
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Не первый день ученые бьются за то, чтобы северный олень был в Красной книге России. Точнее, он там уже есть: северный олень европейский (дикий), западная популяция Мурманской области, горно-тундровая форма занесен в региональное издание с пометкой "Редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".

Не случайно, в регионе до 2020 года был объявлен мораторий на отстрел рогатых (его, к слову, хотят продлить"). Однако ученые настаивают, что западная популяция должна быть включена в Красную книгу России. И сейчас стало известно, что это случится.

— Много вопросов было по дикому северному оленю, но в конечном итоге пришли к тому, что большая часть подвидов будет занесена в Красную книгу. Например, европейский подвид: мурманская западная популяция, карельская популяция, коми-архангельская, вятско-камская; сибирский лесной подвид: ангарская и алтае-саянская популяции (за исключением Республики Тыва), а также охотский подвид: камчатская популяция — они рекомендованы к занесению, - сообщил «Известиям» замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

С новым составом должны определиться до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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