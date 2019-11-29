2019-11-29T14:14:18+03:00
Происшествия

Водителя из Мурманска, который насмерть сбил пешехода, отправили в колонию на полтора года

Свою вину автовладелец так и не признал
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанин был лишен водительских прав, когда совершил преступление.Мурманчанин был лишен водительских прав, когда совершил преступление.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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23-летнего мурманчанина без водительских прав, который еще в 2017 году устроил смертельное ДТП, приговорили к колонии.

- Ночью 17 марта мужчина был за рулем Chrysler Intrepid. Двигаясь в сторону улицы Морской по Кольскому проспекту в Мурманске, он нарушил правила дорожного движения. Молодой человек не учел особенности своей машины, погоду и, не снизив скорость, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в мурманской прокуратуре.

В результате ДТП пешеход получил сочетанную тупую травму тела и погиб на месте.

- Водитель не отрицал, что наехал на человека, однако свою вину не признал, объяснив, что не мог избежать наезда. Ранее виновник не был судим, но привлекался к административной ответственности и на момент преступления был лишен водительских прав, - сообщили в ведомстве.

Суд приговорил мурманчанина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года.

Также с подсудимого в пользу потерпевшей взыскано 138 565 рублей, чтобы возместить расходы на погребение и 700 000 рублей морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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