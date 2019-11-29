2019-11-29T13:40:29+03:00
Дом. Семья

В Кировске хозяйка выставила двух хаски на мороз из-за ремонта

Собаки просидели пять часов, пока, их не забрали в тепло добросердечные люди
Елена МОЛОДЦОВА
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Хаски пять часов провели на улице. Фото: Елена МуравьеваХаски пять часов провели на улице. Фото: Елена Муравьева
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Зоозащитники на своем веку видели всякое, но даже они, когда разобрались в ситуации, были в шоке. 28 ноября в соцсетях появилось такое объявление:

- Сегодня в 9 часов утра в Кировске возле детского сада за 13 домом по проспекту Ленина были привязаны женщиной две хаски и оставлены. Черный кобель и рыжая девочка. Собаки очень замерзли и голодные. В 14.00 их забрали на передержку до вечера. Просим хозяйку откликнуться или сообщить нам, если вы узнали этих собак.

По словам женщины, приютившей хаски, животные оказались очень воспитанные.

- На объявление откликнулась их хозяйка и сказала, что у нее в квартире идет ремонт, работают люди. Ей надо было на работу, и якобы она побоялась оставить своих собак одних дома с чужими людьми и больше ничего умнее не смогла придумать, как привязать их на улице в квартале от их дома, недалеко от своей работы, - рассказывает Елена Муравьева, одна из спасительниц хаски.

После работы владелица, которая изрядно испугалась, не обнаружив своих питомцев на место, примчалась за ними.

- Такое даже в голову нормальному человеку бы не пришло! Вот так бывает! Наши меньшие друзья мешают нам жить! - резюмировала собеседница «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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