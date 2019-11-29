"Илон Маск будет нервно курить в сторонке": Сергея Шнурова позвали в Снежногорск посмотреть на сварщиков
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в Мурманской области бывал не раз. Дважды давал концерты, снимал передачу про котиков и даже рыбачил.
Но вот в закрытом Снежногорске, кстати, родном городе Елены Ваенги, еще не бывал. А ведь именно туда его теперь зовут. Не ради песен, а чтобы музыкант приехал посмотреть на... сварщиков. Такую идею высказали на местном судоремонтном заводе "Нерпа".
Началось все с того, что в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Шнуров заявил о необходимости уходить от «ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика».
- По мнению музыканта, для популяризации рабочих профессий нужна история о "сварщике, который станет Илоном Маском", а сейчас образ рабочего вызывает ассоциации с бутылкой водки. Приглашаем музыканта к нам , на судоремонтный завод "Нерпа", самую северную верфь России,где работают высококлассные сварщики, аттестованные на все виды сварки сталей. Илон Маск будет нервно курить в сторонке,когда увидит, как в течение 12 часов сварщик варит съемный лист прочного корпуса подводной лодки, - не остались в стороне работники завода.
Сам Сергей Шнуров пока на приглашение никак не отреагировал.
К слову, предприятия всей страны сейчас проводят флешмоб "Пригласи Сергея Шнурова на стапель!"
ИСТОЧНИК KP.RU