"Илон Маск будет нервно курить в сторонке": Сергея Шнурова позвали в Снежногорск посмотреть на сварщиков

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-29T09:51:02+03:00

Сергея Шнуорова зовут в Мурманскую область, но не петь, а посмотреть на работу сварщиков. Фото: Александр ГЛУЗ

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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в Мурманской области бывал не раз. Дважды давал концерты, снимал передачу про котиков и даже рыбачил.

Но вот в закрытом Снежногорске, кстати, родном городе Елены Ваенги, еще не бывал. А ведь именно туда его теперь зовут. Не ради песен, а чтобы музыкант приехал посмотреть на... сварщиков. Такую идею высказали на местном судоремонтном заводе "Нерпа".

Началось все с того, что в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Шнуров заявил о необходимости уходить от «ассоциаций с прошлым и формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика».

- По мнению музыканта, для популяризации рабочих профессий нужна история о "сварщике, который станет Илоном Маском", а сейчас образ рабочего вызывает ассоциации с бутылкой водки. Приглашаем музыканта к нам , на судоремонтный завод "Нерпа", самую северную верфь России,где работают высококлассные сварщики, аттестованные на все виды сварки сталей. Илон Маск будет нервно курить в сторонке,когда увидит, как в течение 12 часов сварщик варит съемный лист прочного корпуса подводной лодки, - не остались в стороне работники завода.

Сам Сергей Шнуров пока на приглашение никак не отреагировал.

К слову, предприятия всей страны сейчас проводят флешмоб "Пригласи Сергея Шнурова на стапель!"

ИСТОЧНИК KP.RU