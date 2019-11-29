2019-11-29T08:45:42+03:00
Общество

Мурманская область прославилась самым сильным падением зарплат

Размер оплаты труда в регионе уменьшился более чем на 12%
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Грустно, но факт - наш регион в лидерах по падению зарплат.Грустно, но факт - наш регион в лидерах по падению зарплат.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Институте региональных проблем выявили падение номинальных заработных плат по всей стране — они снизились в 69 из 85 регионах России. Сильнее всего зарплаты уменьшили в Мурманской области — на 12,2%.

На втором месте - Карачаево-Черкесская Республика: там снижение составило 9,5%. «Бронза» по отрицательной динамике зарплат в Чукотском автономном округе — в этом регионе зарплаты упали на 9,2%.

Не заняли места в печальном рейтинге Камчатский край, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2%, 6,4% и 4,36% соответственно.

Летом Мурманская область заняла почетное третье место в рейтинге регионов с самой высокой платой за услуги ЖКХ. Менее грустные цифры Кольское Заполярье представляет в списке добрососедских регионов – 49 из 200. А Мурманск занимает 108 строку из 200 в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе "Кола" в Мурманской области машина насмерть сбила лося
Сотрудник гипермаркета в Мурманске подобрал с земли «меченый» бумажник покупателя
В Шереметьево уборщица из Кыргызтана присвоила наручные часы мурманчанки
"Илон Маск будет нервно курить в сторонке": Сергея Шнурова позвали в Снежногорск посмотреть на сварщиков
В Мурманской области появится уполномоченный по правам инвалидов
«Магниту» разрешили продавать алкоголь в Мурманской области
Депутаты Мурманской областной Думы возмутились тратами на советников губернатора
Житель Мурманска вместе с сообщниками отмыл почти сто миллионов рублей
«Темная лошадка» из Мурманска взяла «золото» и «серебро» в шахматах-блиц
Появились фотографии и видео с места столкновения самосвалов на карьере в Ковдоре
«Комсомольская правда»-Мурманск» подвела итоги фотоконкурса «Я – мама!»
Кольская АЭС привезла в Кузомень 37 мешков овса и 20 мешков комбикорма для диких лошадок
В школы, детсады и больницы Мурманской области поставляли некачественное масло
В Мурманской области одни из самых высоких тарифов по коммунальным услугам