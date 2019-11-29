Мурманская область прославилась самым сильным падением зарплат
В Институте региональных проблем выявили падение номинальных заработных плат по всей стране — они снизились в 69 из 85 регионах России. Сильнее всего зарплаты уменьшили в Мурманской области — на 12,2%.
На втором месте - Карачаево-Черкесская Республика: там снижение составило 9,5%. «Бронза» по отрицательной динамике зарплат в Чукотском автономном округе — в этом регионе зарплаты упали на 9,2%.
Не заняли места в печальном рейтинге Камчатский край, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2%, 6,4% и 4,36% соответственно.
Летом Мурманская область заняла почетное третье место в рейтинге регионов с самой высокой платой за услуги ЖКХ. Менее грустные цифры Кольское Заполярье представляет в списке добрососедских регионов – 49 из 200. А Мурманск занимает 108 строку из 200 в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU