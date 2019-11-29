Мурманская область прославилась самым сильным падением зарплат

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-29T08:45:42+03:00

Грустно, но факт - наш регион в лидерах по падению зарплат. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Размер оплаты труда в регионе уменьшился более чем на 12%

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В Институте региональных проблем выявили падение номинальных заработных плат по всей стране — они снизились в 69 из 85 регионах России. Сильнее всего зарплаты уменьшили в Мурманской области — на 12,2%.

На втором месте - Карачаево-Черкесская Республика: там снижение составило 9,5%. «Бронза» по отрицательной динамике зарплат в Чукотском автономном округе — в этом регионе зарплаты упали на 9,2%.

Не заняли места в печальном рейтинге Камчатский край, Республика Тыва и Астраханская область — в этих регионах номинальные заработные платы увеличились на 13,2%, 6,4% и 4,36% соответственно.

Летом Мурманская область заняла почетное третье место в рейтинге регионов с самой высокой платой за услуги ЖКХ. Менее грустные цифры Кольское Заполярье представляет в списке добрососедских регионов – 49 из 200. А Мурманск занимает 108 строку из 200 в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU