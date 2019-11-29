Сотрудник гипермаркета в Мурманске подобрал с земли «меченый» бумажник покупателя

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-29T08:40:33+03:00

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Если вещь лежит на земле, то у нее нет хозяина? Как не присвоить чужой кошелек, когда его, как может показаться, и не ищет никто? Вроде и не украл ведь, просто подобрал в одночасье «осиротевшую» вещь. Но за подобные деяния грозит уголовная ответственность. Об этом, видимо, не подозревал работник крупного магазина в Мурманске.

В полицию облцентра с заявлением о краже обратился 49-летний мурманчанин. Северянин рассказал, что потерял кошелек с деньгами на парковке гипермаркета по улице Радищева, когда перекладывал покупки из магазинной тележки. Также в беседе с правоохранителями мужчина пояснил, что на бумажнике вышиты его фамилия и инициалы, а сама вещь не из дешевой линейки.

Полицейские опросили свидетелей и охранников, просмотрели видеозаписи. Камера на парковке показала, что потерянную вещь подобрал сотрудник магазина, когда собирал тележки.

Правоохранители задержали ранее не судимого 44-летнего северянина, который признал свою вину. Мужчина рассказал, что не нашел более удобного места для краденного, чем сугроб в соседнем дворе. Кошелек вернули владельцу.

- В отношении мурманчанина дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU