2019-11-29T08:33:35+03:00
Происшествия

В Шереметьево уборщица из Кыргызтана присвоила наручные часы мурманчанки

Сейчас нарушительница находится под подпиской о невыезде
Лидия АРСТОВА
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Девушка забыла часы во время прохождения предполетного досмотра.Девушка забыла часы во время прохождения предполетного досмотра.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Не каждый, увидев бесхозное дорогое украшение, начнет искать законного владельца. Чаще всего человек просто-напросто присвоит чью-то пропажу, поступит по принципу «что упало, то пропало». Но делать это, находясь под пристальным прицелом видеокамер, безусловно, нелепо. Этого не учла сотрудница клининговой компании в Шереметьево.

В дежурную часть аэропорта обратилась 27-летняя мурманчанка. Девушка рассказала, что забыла наручные часы на входном пункте контроля. Северянка вернулась за вещью, но на прежнем месте ее не нашла. Транспортные полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах «засветилась» уборщица: 57-летняя гражданка Кыргызтана присвоила себе часы девушки.

- В отношении злоумышленницы следствием ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по центральному федеральному округу.

Это не первый случай пропажи тикающих аксессуаров северян в аэропортах. В начале месяца «КП» рассказывала о потерянных часах мурманской бизнес-леди Ирины Мокеровой. Отличительная черта украшения – наличие в нем 82 бриллиантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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