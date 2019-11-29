2019-11-29T08:21:56+03:00
Общество

«Магниту» разрешили продавать алкоголь в Мурманской области

Сеть супермаркетов оперативно устранила обстоятельства, из-за которых и были наложены ограничения
Елена МОЛОДЦОВА
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С 25 ноября "Магнит" не мог продавать алкоголь.С 25 ноября "Магнит" не мог продавать алкоголь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Увы, ни для кого не секрет, что торговля спиртными напитками приносит львиную долю прибыли как заведениям общественного питания, так и магазинам. Поэтому решение приостановить лицензию супермаркетам «Магнит» на продажу алкоголя грозило колоссальными убытками.

Напомним: о том, что магазины не могут реализовывать напитки с градусом, стало известно 26 ноября. Как выяснилось, ограничение было наложено до 25 января. Новогодние праздники без возможности продавать горячительное? Караул! Но мораторий действовал недолго.

- Решением министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства региона в связи с устранением обстоятельств, повлекших приостановление действия лицензии, с 28 ноября возобновлено действие лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции АО «Тандер», - сообщили в Управлении по лицензированию Мурманской области.

К слову, о том, чем проштрафилась сеть и какие обстоятельства ей пришлось спешно устранять, по-прежнему не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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