СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-29T08:26:11+03:00

Заниматься правами инвалидов будет тот, кто понимает, чем живут эти особенные люди. Фото: Правительство Мурманской области

Изменить размер текста: A A

На Кольском полуострове одним омбудсменом станет больше. На сегодняшний день их в регионе насчитывается три: уполномоченный по правам человека, ребенка и предпринимателей. Кстати, согласно составу нового правительства Мурманской области, кресло последнего должна занять Елена Тихонова, бывший министр экономического развития Заполярья.

Однако 28 ноября глава региона Андрей Чибис после разговора с общественными организациями для людей с ограниченными возможностями здоровья решил, что кого-то не хватает.

- В Мурманской области появится уполномоченный по правам инвалидов. Этот человек и его команда помогут решать насущные проблемы инвалидов, понимая, с какими сложностями и ограничениями они сталкиваются каждый день, - сообщил о принятом решении Андрей Владимирович.

По словам губернатора, чиновники отвечают за соблюдение прав и интересов северян с ограниченными возможностями, но не реагируют на их проблемы с должной заинтересованностью, да и не понимают, чем живут такие особенные люди.

- Дополнительно договорились, что диспетчерская служба для слабослышащих и глухих будет работать круглосуточно – на это выделим дополнительные средства. Также увеличим субсидии некоммерческим организациям, чтобы было больше возможности помогать людям с ограниченными возможностями, - отметил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU