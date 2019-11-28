Депутаты Мурманской областной Думы возмутились тратами на советников губернатора

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-28T19:09:04+03:00

Их зарплата будет выше, чем у парламентариев

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Заседание Мурманской областной Думы, состоявшееся 28 ноября, получилось с перцем. Парламентарии бурно обсуждали проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022 годов, а также еще один финансовый вопрос.

Не секрет, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначает не только министров и глав комитетов, но и советников. Так, Алексей Тюкавин, который одним из первых освободил кресло после назначения Андрея Владимировича, был оставлен именно советником. Максим Рудь тоже получил такую работу, когда не попал на должность министра строительства, где успел побывать только с приставкой и. о.

В региональном парламенте выдвинули на обсуждение зарплаты для советников. И не все депутаты увидели в этом благо для бюджета. И для себя - суммы выходят выше, чем их зарплаты.

- Такое ощущение, что мы готовим для кого-то теплые места. Советники не несут никакой ответственности. Что они будут решать? Мы же за каждым министерством не закрепим советника, - стали рассуждать народные избранники.

Многие предложили тщательно взвесить все "за" и "против". Однако все-таки большинством голосов такая инициатива была одобрена.

ИСТОЧНИК KP.RU