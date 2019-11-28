Появились фотографии и видео с места столкновения самосвалов на карьере в Ковдоре
27 ноября беда случилась на одном из промышленных производств Ковдора. Здесь около часа дня столкнулись большегрузные автосамосвалы зарубежного производства - грузоподъемностью 180 и 136 тонн.
Напомним: смертельная авария случилась на объездной автодороге карьера. В ДТП погиб водитель самой "легкой машины" - 34-летний мужчина. Второй водитель пострадал.
- Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия, - уточнила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.
После проведения проверки в порядке, статей 144-145 УПК РФ следствием будет дана уголовно-правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.
Смертельное ДТП в Ковдоре.Видео: СКР по МО
ИСТОЧНИК KP.RU