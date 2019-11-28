Появились фотографии и видео с места столкновения самосвалов на карьере в Ковдоре

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-28T17:06:41+03:00

Большегрузы столкнулись на объездной дороге. Фото: СКР по МО

В ДТП в промышленном городе Мурманской области погиб один человек

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27 ноября беда случилась на одном из промышленных производств Ковдора. Здесь около часа дня столкнулись большегрузные автосамосвалы зарубежного производства - грузоподъемностью 180 и 136 тонн.

Напомним: смертельная авария случилась на объездной автодороге карьера. В ДТП погиб водитель самой "легкой машины" - 34-летний мужчина. Второй водитель пострадал.

- Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия, - уточнила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

После проведения проверки в порядке, статей 144-145 УПК РФ следствием будет дана уголовно-правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/746690" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП в Ковдоре.Видео: СКР по МО

ИСТОЧНИК KP.RU