2019-11-28T17:41:57+03:00
Происшествия

Житель Мурманска вместе с сообщниками отмыл почти сто миллионов рублей

В наказание ему назначили четыре года колонии общего режима
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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С августа 2013 года по ноябрь 2014 года мурманчанин со своими приспешниками похитил 97 миллионов.С августа 2013 года по ноябрь 2014 года мурманчанин со своими приспешниками похитил 97 миллионов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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33-летний мурманчанин времени даром не терял. Решив набить свои карманы миллионами, он набрал кучу банковских кредитов для фантомных фирм. Огромные суммы денег в итоге оставались у злоумышленника и его соучастников. Но вечно безнаказанными им ходить долго не пришлось.

- С августа 2013 года по ноябрь 2014-го подсудимый похищал деньги, заключая заведомо невозвратные кредитные договоры с юрлицами, подконтрольными его сообщникам. Общий размер ущерба составил более 97 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Октябрьский районный суд Мурманска назначил злоумышленнику четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Судебный приговор в законную силу еще не вступил.

Остальные участники преступления получили реальные сроки лишения свободы от 2,5 до 4,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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