«Комсомольская правда»-Мурманск» подвела итоги фотоконкурса «Я – мама!»
Со 2 по 22 ноября на сайте «КП-Мурманск» проходил фотоконкурс «Я — мама!». Посетители murmansk.kp.ru отдавали свои голоса за самые удачные, на их взгляд, кадры северянок с их дочками и сыночками. И вот пришла пора подвести итоги.
Всего за время проведения конкурса участницам отдал свои голоса 4501 человек. А своими семейными фотографиями поделились 42 жительницы Заполярья.
Победительницами, собравшими наибольшее количество «лайков» в интернет-голосовании стали:
первое место - Арина Саванович (проголосовало 1547 человек);
второе место - Олеся Соловьева (1121 «лайк»);
третье место - Дарья Саблина (254 голоса).
Всех финалистов мы поздравляем с победой и желаем удачи в новых конкурсах! В ближайшее время они получат от нашего издания призы и подарки.
Поздравляем победителей!
ИСТОЧНИК KP.RU