2019-11-28T16:31:43+03:00
Конкурсы и тесты

«Комсомольская правда»-Мурманск» подвела итоги фотоконкурса «Я – мама!»

Победительниц ждут призы и подарки от нашего издательского дома
Наталья ЛОБАНОВА
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Главная победительница набрала 1547 "лайков". Фото: личный архив Арины Саванович.Главная победительница набрала 1547 "лайков". Фото: личный архив Арины Саванович.
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Со 2 по 22 ноября на сайте «КП-Мурманск» проходил фотоконкурс «Я — мама!». Посетители murmansk.kp.ru отдавали свои голоса за самые удачные, на их взгляд, кадры северянок с их дочками и сыночками. И вот пришла пора подвести итоги.

Всего за время проведения конкурса участницам отдал свои голоса 4501 человек. А своими семейными фотографиями поделились 42 жительницы Заполярья.

Победительницами, собравшими наибольшее количество «лайков» в интернет-голосовании стали:

первое место - Арина Саванович (проголосовало 1547 человек);

второе место - Олеся Соловьева (1121 «лайк»);

третье место - Дарья Саблина (254 голоса).

Всех финалистов мы поздравляем с победой и желаем удачи в новых конкурсах! В ближайшее время они получат от нашего издания призы и подарки.

Поздравляем победителей!

Поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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