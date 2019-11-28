В школы, детсады и больницы Мурманской области поставляли некачественное масло
Вот так поворот. Сливочное масло, которое поставляли в социальные организации Мурманской области, оказалось поддельным. Некачественным продуктом приходилось питаться и школьникам, и малышам, и пациентам больниц. Фальсификат обнаружило управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Они отобрали пробы сливочного масла «Традиционное» и нашли там вещества, которых быть не должно.
- В масле обнаружены жиры растительного происхождения, что свидетельствует о фальсификации молочной продукции. Товар, произведенный компанией «Интермасло», оказался некачественным, - рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства отправились на проверку, в результате которой выяснилось, что по адресу, указанному в ветеринарных документах на товар, юридическое лицо не работает. Этот факт подтвердил арендодатель склада.
Также оказалось, что поддельное масло уходило к фирмам-поставщикам, которые отправляли его в Ленинградскую область, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманскую область, Архангельскую область и другие. Продукция поставлялась более чем в 800 организаций и социальных учреждений, среди которых были роддомы, школы, детские сады и детские дома, санатории и больницы.
Информацию о предприятии-фантоме передали в ФАС и в следственные органы для принятия мер.
ИСТОЧНИК KP.RU