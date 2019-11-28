В Мурманской области одни из самых высоких тарифов по коммунальным услугам

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-28T14:36:58+03:00

Кольский край оказался на втором месте среди всех регионов по стоимости коммуналки. Фото: Александр ГЛУЗ

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Мурманская область не понижает своих позиций в рейтинге самых дорогих расценок на услуги ЖКХ. И если летом Заполярье оказалось на третьем месте по самым высоким тратам на коммуналку, то уже теперь наш регион получил «серебро».

- Тройка лидеров по стоимости услуг ЖКХ в месяц – Магаданская область (6239 рублей), Мурманская область (6119 рублей) и Камчатский край (5736 рублей). На четвертом месте ожидаемо расположились Москва и Московская область (5099 рублей), - сообщается в исследовании «СберДанных».

Таким образом, больше всего тратить на коммуналку приходится жителям районов Крайнего Севера. Эксперты полагают, что это связано как с общим уровнем цен в этой части страны, так и с относительно низкой плотностью населения.

Меньше всего за ЖКУ отдают в Тамбовской области – 1690 рублей, в Чувашской Республике – 1720 рублей и в Республике Калмыкии – 1762 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU