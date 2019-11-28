2019-11-28T12:17:14+03:00
Спорт

Мурманская биатлонистка отправилась на международные соревнования в составе сборной России

Анастасия Егорова будет бороться за победу на Открытом Кубке Европы
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанка поехала в норвежский Шушен достигать новых вершин. Фото: личный архив Анастасии Егоровой.Мурманчанка поехала в норвежский Шушен достигать новых вершин. Фото: личный архив Анастасии Егоровой.
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Наша землячка Анастасия Егорова вошла в состав сборной России по биатлону. Мурманчанка будет представлять страну на этапах Кубка IBU (Открытый Кубок Европы – ред.). Турнир является вторым по значимости после Кубка мира.

- В женскую сборную Кубка IBU вошли: Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова. Соревнования начнутся в норвежском горнолыжном центре Шушен, 28 ноября, - рассказывают на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Финальный этап состязаний пройдет весной в Беларуси, 5-8 марта.

Напомним: в прошлом году Анастасия Егорова стала одной из лучших спортсменок Мурманской области, получив Национальную спортивную премию. Также в 2018 году 25-летняя северянка выиграла на Кубке России марафонскую дистанцию по биатлону и завоевала несколько медалей в других соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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