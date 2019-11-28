2019-11-28T11:01:30+03:00
Общество

В Мурманске ищут 45-летнюю женщину, пропавшую четыре дня назад

Северянка ушла из дома в ночь с 24 на 25 ноября и до сих пор не вернулась
Наталья ЛОБАНОВА
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Женщина ушла из дома №8 по проезду Ивана Халатина. Фото: vk.com/goodmurmanskЖенщина ушла из дома №8 по проезду Ивана Халатина. Фото: vk.com/goodmurmansk
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В заполярной столице продолжают пропадать местные жители. На этот раз не находят себе места и очень волнуются близкие и друзья 45-летней Натальи Жеребовой. В ночь с 24 на 25 ноября женщина ушла из дома по проезду Ивана Халатина, 8 и с тех пор на связь не выходила, ее местонахождение не известно.

Северянка была одета в синюю куртку до колена, с капюшоном и синие джинсы, заправленные в длинные сапоги чёрного цвета.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы до плеч.

Всех, кто может помочь с поисками Натальи, просят позвонить по телефонам в полицию: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд волонтеров «Мурманск»: 8 (951) 297-20-33.

Тем временем, в Оленегорске продолжают искать местного жителя Евгения Наволоцкого. Мужчина со шрамом ушел из дома почти восемь месяцев назад, и с все еще не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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