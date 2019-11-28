СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-28T10:10:52+03:00

Пожарным пришлось эвакуировать двух человек и потушить огонь, бушевавшей в комнате [видео]

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Автомобилистам, проезжающим вечером 27 ноября мимо Ледового дворца в столице Заполярья, предстало впечатляющее зрелище. Из окна над козырьком магазина, что на первом этаже, вырывались дым и языки пламени. Свидетелями сильного пожара стали несколько десятков мурманчан.

- Сообщение о возгорании в квартире в доме №10 по улице Привокзальной поступило в 19.44 27 ноября. На месте работали 18 пожарных и 5 единицы техники. С вышележащего этажа эвакуировали двух человек, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. – Огонь уничтожил комнату в 12 квадратных метров и закоптил остальную квартиру. Причины пожара устанавливаются.

К слову, пожарные успели вовремя и происшествие обошлось без пострадавших. Правда, пользователи соцсетей уже предположили, что товар в магазине на первом этаже все же залили.

В Мурманске у Ледового дворца горела квартира.Автор: Мурманск. Официальная группа

ИСТОЧНИК KP.RU