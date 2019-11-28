«Мы очень кушать хотим»: В Кировске отец оставил двоих детей с беспомощной из-за болезни матерью

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-28T08:31:07+03:00

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Как за каменной стеной. Эта определение явно не про главу семейства из Кировска. Когда супруга сильно заболела и слегла в постель, мужчина оставил ее и двух детей в квартире и был таков.

- Эта история произошла еще в октябре. Однако прокуратуре о ней стало известно только сейчас, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. - Три или четыре дня жительница Санкт-Петербурга не могла дозвониться до своей дочери, которая живет с семьей в Кировске. В итоге трубку взял ее пятилетний внук и сказал, что мама постоянно спит, а они очень хотят кушать.

Бабушка забила тревогу и приехала в Кировск. Маму двоих малышей, младшему из которых всего два года, увезли в реанимацию. А заботиться о детях стала бабушка. Позже, когда позволили врачи, она забрала всех троих в Петербург.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также органов полиции, которыми не приняты своевременные меры по выявлению детей, находящихся в опасной для их жизни ситуации, - отметила Анжелика Черногубова.в прокуратуре.

В полиции во факту произошедшей ситуации возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В частности следователям предстоит разобраться, чем был так занят отец детей, что не мог позаботиться о них.

ИСТОЧНИК KP.RU