Стали известны подробности смертельного ДТП с БелАЗами в Ковдоре
Сегодня, 27 ноября, стало известно о смертельной аварии, случившейся на одном из промышленных предприятий в Ковдоре. Сейчас стали известны ее детали.
- Следствием предварительно установлено, что в 12.50 в результате столкновения двух карьерных самосвалов БелАЗ на объездной автодороге карьера в Ковдоре погиб водитель одного из них - мужчина 1985 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.
Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка
- На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия, - уточнила Наталия Тростина.
После проведения проверки в порядке, статей 144-145 УПК РФ следствием будет дана уголовно-правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU