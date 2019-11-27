Стали известны подробности смертельного ДТП с БелАЗами в Ковдоре

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-27T18:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 ноября, стало известно о смертельной аварии, случившейся на одном из промышленных предприятий в Ковдоре. Сейчас стали известны ее детали.

- Следствием предварительно установлено, что в 12.50 в результате столкновения двух карьерных самосвалов БелАЗ на объездной автодороге карьера в Ковдоре погиб водитель одного из них - мужчина 1985 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка

- На месте происшествия работают следователи, восстанавливая картину произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также лица из числа руководства предприятия, - уточнила Наталия Тростина.

После проведения проверки в порядке, статей 144-145 УПК РФ следствием будет дана уголовно-правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU