Дни Швеции в Мурманске: программа мероприятий
С 26 по 30 ноября в Мурманске проходят Дни Швеции, которые приурочены к официальному визиту в Заполярье губернатора Норрботтена Бьёрна Нильссона и Генерального консула Швеции Евы Сундквист. Также Кольский край посетит мэр города Лулео, представители города Питео, шведских культурных учреждений и деловых кругов.
- Шведская делегация встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, поучаствует в «круглом столе» по вопросам регионального сотрудничества, встретится со студентами МАГУ и МГТУ. Насыщенная культурная программа на эти дни включает в себя выступления музыкальных групп, арт-перформанс, кинопоказы, выставки и лекции, - рассказывают в минэкономразвития Мурманской области.
Вот, что конкретно ждет мурманчан в дни Швеции:
27 ноября, Дворец культуры им. С.М. Кирова
17:00 – открытие инсталляции «Переходы» художника Томаса Хэмена, арт-перформанс вокалистки Мари Никула, фотовыставка Улфа Йонссона и короткометражный фильм «Они пришли в переполненных лодках и поездах».
28 ноября, Дворец культуры им. С.М. Кирова
15:00 – открытая лекция губернатора Норрботтена Бьерна Нильссона «Роль инноваций и современных технологий в развитии регионов».
28 ноября, МАГУ
18:30 – арт-перформанс вокалистки Мари Никула и фольклорного коллектива Evighetens Orkester.
Шведское кино (актовый зал, Егорова. 15):
29 ноября
19:00 – показ художественного фильма «Серьезная игра». РежиссерПернилла Аугуст.
30 ноября
13:00 – детский фильм «Сив теряется во сне». Режиссер Кати Эдфельдт.
15:00 – документальный фильм для подростков «Марта и Ники». Режиссер Тура Мортенс.
17:00 – художественный фильм «Бессмертные». Режиссер Андреас Ёман.
ИСТОЧНИК KP.RU