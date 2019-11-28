2019-11-28T08:35:11+03:00
Общество

Дни Швеции в Мурманске: программа мероприятий

Расписание образовательных, культурных и деловых событий
Наталья ЛОБАНОВА
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Шведская делегация подготовила для мурманчан много интересных мероприятий. Фото: pixabay.comШведская делегация подготовила для мурманчан много интересных мероприятий. Фото: pixabay.com
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С 26 по 30 ноября в Мурманске проходят Дни Швеции, которые приурочены к официальному визиту в Заполярье губернатора Норрботтена Бьёрна Нильссона и Генерального консула Швеции Евы Сундквист. Также Кольский край посетит мэр города Лулео, представители города Питео, шведских культурных учреждений и деловых кругов.

- Шведская делегация встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, поучаствует в «круглом столе» по вопросам регионального сотрудничества, встретится со студентами МАГУ и МГТУ. Насыщенная культурная программа на эти дни включает в себя выступления музыкальных групп, арт-перформанс, кинопоказы, выставки и лекции, - рассказывают в минэкономразвития Мурманской области.

Вот, что конкретно ждет мурманчан в дни Швеции:

27 ноября, Дворец культуры им. С.М. Кирова

17:00 – открытие инсталляции «Переходы» художника Томаса Хэмена, арт-перформанс вокалистки Мари Никула, фотовыставка Улфа Йонссона и короткометражный фильм «Они пришли в переполненных лодках и поездах».

28 ноября, Дворец культуры им. С.М. Кирова

15:00 открытая лекция губернатора Норрботтена Бьерна Нильссона «Роль инноваций и современных технологий в развитии регионов».

28 ноября, МАГУ

18:30 арт-перформанс вокалистки Мари Никула и фольклорного коллектива Evighetens Orkester.

Шведское кино (актовый зал, Егорова. 15):

29 ноября

19:00 – показ художественного фильма «Серьезная игра». РежиссерПернилла Аугуст.

30 ноября

13:00 – детский фильм «Сив теряется во сне». Режиссер Кати Эдфельдт.

15:00 – документальный фильм для подростков «Марта и Ники». Режиссер Тура Мортенс.

17:00 – художественный фильм «Бессмертные». Режиссер Андреас Ёман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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