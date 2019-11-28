2019-11-28T08:37:55+03:00
Происшествия

Начальница почты в Никеле прикарманила полмиллиона рублей

Женщине придется выплатить штраф и возместить причиненный ущерб
Наталья ЛОБАНОВА
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Местная жительница признала свою вину и вернула большую часть денег.Местная жительница признала свою вину и вернула большую часть денег.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жительница поселка Никель решила воспользоваться своим служебным положением, чтобы пополнить кошелек кругленькой суммой денег. Однако ее план оказался провальным.

В августе-сентябре прошлого года «Почта России» недосчиталась более 500 тысяч рублей, которые должны были поступить из отделения почтовой связи в Никеле. Оказалось, что деньги из организации украла женщина, исполнявшая в это время обязанности начальника.

- Местная жительница в полном объеме признала вину и добровольно возместила большую часть ущерба. Печенгский районный суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил женщине штраф в размере 100 тысяч рублей. Также осужденной нужно вернуть оставшуюся часть денег - 232 тысячи рублей, - рассказали в прокуратуре Печенгского района.

Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Мурманской области.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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