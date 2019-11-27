2019-11-27T16:22:06+03:00
Происшествия

Следователи рассказали о расследовании смерти выпавшей из окна мурманчанки

Эксперты предполагают, что девушка сама свела счеты с жизнью
Наталья ЛОБАНОВА
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Процессуальная проверка по гибели девушки все еще продолжается. Фото: vk.com/murmansk_dtpПроцессуальная проверка по гибели девушки все еще продолжается. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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В начале этого месяца в Мурманске случилось ЧП: 2 ноября около полуночи из окна многоэтажного дома № 54 на улице Подгорной выпала девушка. Упав с большой высоты, северянка получила травмы, не совместимые с жизнью. Спасти ее уже не смогли, и она умерла на месте.

Заполярные следователи начали процессуальную проверку по этому делу. На сегодняшний день выяснилось, что в гибели мурманчанки не замешан криминал.

- В настоящее время продолжается процессуальная проверка. По предварительным данным, в отношении девушки каких-либо криминальных действий не совершалось. Местная жительница погибла в результате тупой травмы тела. Предположительно, она покончила жизнь самоубийством, - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

К слову, за день до этого происшествия, первого ноября, из окна другой многоэтажки выпал мужчина. Он остался жив, но позже скончался в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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