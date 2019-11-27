На предприятии в Ковдоре столкнулись два БелАЗа, есть погибший

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-27T15:43:42+03:00

На территории промышленного предприятия столкнулись два БелАЗа. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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На одном из промышленных предприятий Ковдора в данный момент работают следователи. Причиной стала смерть на производстве.

- По предварительным данным, днем 27 ноября столкнулись два БелАЗа, есть погибший. Его личность устанавливается. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

По не уточненным пока данным, в столкновении двух многотонных машин также пострадал еще один рабочий.

Напомним: на прошлой неделе на строящемся новом кладбище в поселке Риж-Губа под Мончегорском во время работ завалило землей четырех рабочих, двое погибли на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. А в Ковдоре этим летом еще один рабочий получил мощный разряд током.

ИСТОЧНИК KP.RU