Жители Мурманской области могут обзавестись новой социальной картой

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-27T14:25:15+03:00

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Вчера, 26 ноября, в здании Мурманского областного совета профсоюзов прошла презентация новой единой социальной карты «Проф Плюс» для жителей Мурманской области. Северяне смогут покупать продукты, одежду, косметику, лекарства, пользоваться различными услугами, ходить в кино с большими скидками, которые варьируются от 5 до 100 процентов.

- Теперь у карты «Проф Плюс» стало еще больше привилегий. У нее уже более 250 действующих партнеров, а теперь появится и кешбек на весь общественный транспорт, в том числе автобусы, троллейбусы, поезда, - рассказала руководитель проекта в Мурманской области Ирина Горбатенко.

Новую социальную карту предоставляют бесплатно инвалидам, детям сиротам от 18 до 23 лет, ветеранам войны и труда, а также многодетным семьям.

Более подробно узнать о том, как получить карту и какие привилегии она дает, можно в группе "Проф Плюс Мурманская область" в соцсетях, или по телефону: 8 (8152) 44-02-62.

ИСТОЧНИК KP.RU