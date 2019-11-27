2019-11-27T13:18:37+03:00
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Билеты на финал Высшей Лиги КВН с участием Сборной Снежногорска стоят до 45 тысяч рублей

Самые дешевые места можно купить от 2500 рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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14 декабря станет известно, кто стал чемпионом Высшей Лиги КВН. Фото: архив Сборной Снежногорска14 декабря станет известно, кто стал чемпионом Высшей Лиги КВН. Фото: архив Сборной Снежногорска
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14 декабря в 18.30 на одной из самых лучших столичных площадок - в "Крокус Сити Холл" - состоится финал Высшей Лиги КВН.

За звание чемпиона сезона будут бороться пять команд: "Борцы. Северный десант" (Сургут), Сборная "Татнефти" (Альметьевск), "Так-то" (СФУ, Красноярск), Сборная Снежногорска (Снежногорск) и "Наполеон Динамит" (Тюменская область).

Большая часть билетов на игру, что не удивительно, раскуплена. Кстати, разлетелись как горячие пирожки и самые дорогие места (VIP-ложи) - их стоимость доходила до 45 тысяч рублей. Самые дешевые билеты - 2500 рублей.

Сборной Снежногорска нелегко дается участие в Высшей Лиге. Дело в том, что за день до полуфинала у капитана команды Сергея Жарикова от рака умерла жена. Несмотря на трагедию, квнщики решили выйти на сцену.

Напомним: еще одна команда из Мурманска "Ой, всё!", в которой играют красавицы из МЧС, получила приглашение Александра Маслякова на фестиваль в Сочи "КиВиН".

ИСТОЧНИК KP.RU

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