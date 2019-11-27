2019-11-27T12:49:42+03:00
Происшествия

В ЗАТО Александровск двое полицейских силой заставили судимого мужчину взять на себя преступление, которое он не совершал

Оперуполномоченный и его подельник инсценировали браконьерство
Ника СВЕТЛОВА
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Сотрудников МВД, которые проявили себя с худшей стороны, уволили из органов.Сотрудников МВД, которые проявили себя с худшей стороны, уволили из органов.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Во внутренних органах ЗАТО Александровск - скандал. Здесь на преступлении попались двое сотрудников местного ОМВД - они инсценировали браконьерство.

- По версии следствия, в августе 2019 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Александровск, на которого возложена обязанность по пресечению преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов в местах нереста, и сотрудник ОМВД России по ЗАТО Александровск, чья личность устанавливается, за денежное вознаграждение склонили ранее судимого жителя города Снежногорска инсценировать незаконный вылов атлантического лосося на реке Сайда, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления по Мурманской области Наталия Тростина.

Сотрудники силой задержали мужчину, надели на него наручники. А также оформили несуществующее браконьерство. После возбудили против северянина уголовное дело. Но в итоге сами получили статью - п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением специальных средств).

- Противоправные действия были обнаружены сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области. По результатам служебной проверки, проведенной ОРЧ СБ УМВД России по Мурманской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - пояснил и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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