В Кировске исчезнувший четыре года назад памятник вернули в город

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-27T11:49:26+03:00

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Историческая справедливость восторжествовала. Спустя четыре года памятник основателю Кировска Василию Кондрикову вернули в Кировск.

Напомним: монумент исчез летом 2015 года при строительстве многоэтажного дома. Власти обещали привести его в порядок и разместить на прежнем месте, но возвращение затянулась на долгих четыре года. В администрации Кировска еще зимой заверили, что памятник в целости и сохранности – просто для него ищут подходящее место. И вот 20 ноября монумент, наконец, установили.

- Посоветовавшись с общественностью, памятник Василию Кондрикову решено было установить на улице, которая носит его имя. Торжественного открытия не было. Просто глава Кировска Вадим Турчинов и глава администрации Юрий Кузин возложили цветы к бюсту, - отметили в пресс-службе администрации Кировска.

Кстати, перед установкой бронзовый памятник почистили. Правда, кировчане все равно остались недовольны, мол, установили не в том месте, и на бронзе полосы появились.

ИСТОЧНИК KP.RU