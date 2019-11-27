2019-11-27T10:41:02+03:00
Общество

Владимира Путина заинтересовали аварии на энергосетях в Мурманской области

Президенту доложили, что все проблемы устранялись оперативно
Мария ПАШЕНКОВА
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По словам специалистов, избежать коммунальных аварий из-за особенностей климата в Мурманской области нельзя. Фото: архив "КП"По словам специалистов, избежать коммунальных аварий из-за особенностей климата в Мурманской области нельзя. Фото: архив "КП"
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Зима в Мурманской области в этом году, конечно, ранняя, но еще не самая суровая: снежных бурь и морозов за -30 еще не было. Однако аварии на сетях электро- и теплоснабжения случаются одна за другой.

Северяне небезосновательно боятся, что в самый разгар зимы останутся без воды, тепла или света. Проблему заметили даже в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с министром энергетики Александром Новаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

- Зима уже началась, и в некоторых регионах уже были у нас сложные погодные условия, в том числе в Тверской области, например. И за счет той работы, которая проведена в рамках подготовки к зиме, значительно сократилось время на восстановление в случае технологических нарушений, - доложил главе государства Александр Новак.

- А Мурманск? - поинтересовался президент.

- В Мурманске ситуация была погодная, в рамках которой произошли сбои в энергоснабжении. Но это бывает, это бывает постоянно во время каждого прохождения осенне-зимнего периода. Но наши компании сработали оперативно по восстановлению энергоснабжения, и здесь мы тоже не видим проблем по наличию аварийно-ремонтных бригад, по наличию материально-технических ресурсов, которые мобилизуются, и в кратчайшие сроки происходит восстановление энергоснабжения потребителей и населения в первую очередь, - отрапортавал министр.

Напомним: в Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» сообщили, что к зиме были готовы, но из-за климатических условий избежать аварий у нас нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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