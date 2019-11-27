2019-11-27T10:13:49+03:00
Происшествия

Из окрестностей Краснощелья эвакуировали оленевода с травмой живота

На помощь мужчине вылетал вертолет с медиками и спасателями
Елена МОЛОДЦОВА
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Пострадавший оленевод добрался до вертолета сам при поддержке спасателей. Фото: Северо-Западный РПСОПострадавший оленевод добрался до вертолета сам при поддержке спасателей. Фото: Северо-Западный РПСО
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Помощь придет даже в самый отдаленный и глухой уголок Кольского полуострова. В этом на собственном опыте убедился мужчина с оленеводческой базы под Краснощельем. 25 ноября за ним прилетел вертолет с медиками и спасателями.

- К нам поступила информация о том, что помощь санавиации нужна мужчине, который получил травму живота. Предполагалось, что в окрестностях Краснощелья могут быть снежные заносы, поэтому вместе с нашими сотрудниками туда вылетели и спасатели, у которых есть специальные навыки и снаряжение для работы в таких условиях. К счастью, прогноз не подтвердился, - рассказал «КП» руководитель Территориального центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

Пострадавший оленевод при поддержки спасателей сам добрался до вертолета, который доставил его в медучреждение для оказания помощи.

В Центре медицины катастроф подчеркивают, что это был обычный вылет, а со спасателями медики сотрудничают постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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