2019-11-27T09:12:39+03:00
Политика

Дмитрий Медведев поручил губернатору Мурманской области системно решать проблему мазутозависимости региона

Также на встрече речь зашла о доступной северной рыбе
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис доложил Дмитрию Медведеву о своей работе в Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис доложил Дмитрию Медведеву о своей работе в Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области
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На этой неделе губернатору Мурманской области Андрею Чибису пришлось держать ответ перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Как верно заметил Дмитрий Анатольевич, лозунг «На Севере – жить!» хорош, но что делается для его воплощения в жизнь?

Андрей Владимирович честно рассказал об успехах в ремонте дорог и реализации нацпроекта «Культура». Также Чибис поблагодарил правительство за поддержку в подготовке заполярного региона к зиме, а именно - выделении средств на закупку мазута.

- Мы действительно оказали помощь – очередную и довольно значительную. Но это не отменяет того, о чем мы с вами договаривались как с новым высшим должностным лицом: надо все-таки работать над системным решением этой проблемы, - пояснил премьер-министр.

Речь идет о целом ряде идей. Медведев заверил, что если понадобится слово правительства России, применительно к компаниям, которые также участвуют в этом процессе, он готов его сказать.

Дорожная карта по этому вопросу готова. Ее уже обсудили с Минэнерго, а в декабре представят вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Зашла на встрече речь и о северной рыбе.

- Помню, как в 2008 году я приехал в Мурманскую область и зашел в магазин вместе с губернатором. Я был просто поражен. Понятно, тогда и коммуникации хуже были, и транспорт. Тем не менее в Мурманске вообще не было северной рыбы, мурманской рыбы. В основном все иностранное. Все меры должны привести к тому, что рыболовецкий флот станет современным и эффективным, а на прилавках появится доступная северная рыба, - подчеркнул премьер-министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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