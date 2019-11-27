Дмитрий Медведев поручил губернатору Мурманской области системно решать проблему мазутозависимости региона
На этой неделе губернатору Мурманской области Андрею Чибису пришлось держать ответ перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Как верно заметил Дмитрий Анатольевич, лозунг «На Севере – жить!» хорош, но что делается для его воплощения в жизнь?
Андрей Владимирович честно рассказал об успехах в ремонте дорог и реализации нацпроекта «Культура». Также Чибис поблагодарил правительство за поддержку в подготовке заполярного региона к зиме, а именно - выделении средств на закупку мазута.
- Мы действительно оказали помощь – очередную и довольно значительную. Но это не отменяет того, о чем мы с вами договаривались как с новым высшим должностным лицом: надо все-таки работать над системным решением этой проблемы, - пояснил премьер-министр.
Речь идет о целом ряде идей. Медведев заверил, что если понадобится слово правительства России, применительно к компаниям, которые также участвуют в этом процессе, он готов его сказать.
Дорожная карта по этому вопросу готова. Ее уже обсудили с Минэнерго, а в декабре представят вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Зашла на встрече речь и о северной рыбе.
- Помню, как в 2008 году я приехал в Мурманскую область и зашел в магазин вместе с губернатором. Я был просто поражен. Понятно, тогда и коммуникации хуже были, и транспорт. Тем не менее в Мурманске вообще не было северной рыбы, мурманской рыбы. В основном все иностранное. Все меры должны привести к тому, что рыболовецкий флот станет современным и эффективным, а на прилавках появится доступная северная рыба, - подчеркнул премьер-министр.
ИСТОЧНИК KP.RU