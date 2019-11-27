Жительница Мурманска хотела сдать квартиру, но отдала московским мошенникам 250 тысяч рублей
Мошенники действуют по старой схеме. На удочку злоумышленникам в этот раз попалась 39-летняя мурманчанка, которая собиралась сдать квартиру.
Женщина рассказала полицейским, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. Через какое-то время ей позвонил незнакомец, который захотел арендовать жилье и перевести хозяйке оплату за него.
- Собеседник попросил северянку сообщить данные ее банковской карты. В очередной раз местной жительнице позвонили, когда она уже стояла у банкомата. Мошенник сообщил, что по ошибке перевел на ее счет 250 тысяч рублей и теперь их нужно срочно вернуть. После того, как женщина перевела деньги ему на карту, тот на связь уже не выходил. Узнав, что с банковского счета списали ее собственные сбережения, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Северянка рассказала следователю, что о подобных способах обмана знала из СМИ, но у нее не возникло подозрений, что деньги она переводит мошенникам.
По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет или крупный штраф. Установлено, что женщина общалась с незнакомцем по номерам, зарегистрированным в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU