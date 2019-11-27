2019-11-27T11:51:00+03:00
Происшествия

Жительница Мурманска хотела сдать квартиру, но отдала московским мошенникам 250 тысяч рублей

У женщины не возникло подозрений, что ее сбережения отправились в нечестные руки
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Мошенник сообщил, что по ошибке перевел на счет северянки 250 тысяч рублей и теперь их нужно срочно вернуть.Мошенник сообщил, что по ошибке перевел на счет северянки 250 тысяч рублей и теперь их нужно срочно вернуть.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Мошенники действуют по старой схеме. На удочку злоумышленникам в этот раз попалась 39-летняя мурманчанка, которая собиралась сдать квартиру.

Женщина рассказала полицейским, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. Через какое-то время ей позвонил незнакомец, который захотел арендовать жилье и перевести хозяйке оплату за него.

- Собеседник попросил северянку сообщить данные ее банковской карты. В очередной раз местной жительнице позвонили, когда она уже стояла у банкомата. Мошенник сообщил, что по ошибке перевел на ее счет 250 тысяч рублей и теперь их нужно срочно вернуть. После того, как женщина перевела деньги ему на карту, тот на связь уже не выходил. Узнав, что с банковского счета списали ее собственные сбережения, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северянка рассказала следователю, что о подобных способах обмана знала из СМИ, но у нее не возникло подозрений, что деньги она переводит мошенникам.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет или крупный штраф. Установлено, что женщина общалась с незнакомцем по номерам, зарегистрированным в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берегов Териберки увидели редкого огромного кита
Укладку асфальта в Мурманске в мороз и снег признали нормальной
В Кировске двухлетняя девочка распорола щеку на горке
В Кировске исчезнувший четыре года назад памятник вернули в город
Жителей Мурманска возмутила отмена концерта Ирины Аллегровой
В ЗАТО Александровск двое полицейских силой заставили судимого мужчину взять на себя преступление, которое он не совершал
В Мурманской области «Магниту» запретили торговать спиртным
Владимира Путина заинтересовали аварии на энергосетях в Мурманской области
В Полярных Зорях украли все энергосберегающие лампочки из подъезда многоэтажного дома
Из окрестностей Краснощелья эвакуировали оленевода с травмой живота
Северян из апатитского дома престарелых кормили и лечили кое-как
Глава Карелии назвал уроженку Мурманска «фейком с намазанным лицом»
Дмитрий Медведев поручил губернатору Мурманской области системно решать проблему мазутозависимости региона
Две шахматистки из Мурманска досрочно взяли золото Северо-Запада
Житель Мурманска устроил поножовщину в бытовке
Мурманчанка попросила знакомого приглядеть за собакой, а он угнал ее машину и попал в аварию
Две аварии за 20 минут: на трассе "Кола" столкнулся Opel с КамАЗом, а водитель SsangYong улетел в кювет
Мурманчанка собиралась убить соседку по общежитию из-за грязной посуды
В Полярном состоится «Парад Снегурочек-2019»
Губернатор Мурманской области спросил у северян, что они хотят видеть на месте «наливаек»
В Мурманской области началась полярная ночь
Детские учреждения в Мурманской области ждет большой экзамен на безопасность