Жительница Мурманска хотела сдать квартиру, но отдала московским мошенникам 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-27T11:51:00+03:00

Мошенник сообщил, что по ошибке перевел на счет северянки 250 тысяч рублей и теперь их нужно срочно вернуть. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

У женщины не возникло подозрений, что ее сбережения отправились в нечестные руки

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Мошенники действуют по старой схеме. На удочку злоумышленникам в этот раз попалась 39-летняя мурманчанка, которая собиралась сдать квартиру.

Женщина рассказала полицейским, что разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры. Через какое-то время ей позвонил незнакомец, который захотел арендовать жилье и перевести хозяйке оплату за него.

- Собеседник попросил северянку сообщить данные ее банковской карты. В очередной раз местной жительнице позвонили, когда она уже стояла у банкомата. Мошенник сообщил, что по ошибке перевел на ее счет 250 тысяч рублей и теперь их нужно срочно вернуть. После того, как женщина перевела деньги ему на карту, тот на связь уже не выходил. Узнав, что с банковского счета списали ее собственные сбережения, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северянка рассказала следователю, что о подобных способах обмана знала из СМИ, но у нее не возникло подозрений, что деньги она переводит мошенникам.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет или крупный штраф. Установлено, что женщина общалась с незнакомцем по номерам, зарегистрированным в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU