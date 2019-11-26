Житель Мурманска устроил поножовщину в бытовке

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-26T17:18:24+03:00

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Большая часть убийств происходит во время бытовых ссор и подшофе. И в этот раз, в разгар лета 2019 года, преступление произошло при таких обстоятельствах в металлической бытовке на улице Александра Невского в Мурманске.

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Швецов поддержано в суде обвинение в отношении 48-летнего мурманчанина. Мужчина проходил по уголовному делу по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

С 20 до 21 июля 2019 года в металлическом вагончике произошел конфликт между двумя мужчинами, которые были в объятиях «зеленого змея». Во время ссоры один из них схватил нож и воткнул в левую часть груди второму. Северянин скончался на месте. В суде виновный утверждал, что не хотел убивать, но вину не отрицал.

- За совершенное преступление приговором Ленинского районного суда Мурманска подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU