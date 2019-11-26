2019-11-26T17:07:59+03:00
Происшествия

Мурманчанка попросила знакомого приглядеть за собакой, а он угнал ее машину и попал в аварию

Мужчина сказал в полиции, что всего лишь хотел прокатиться
Лидия АРСТОВА
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Мужчина забыл о собаке, зато "вспомнил" про машину.Мужчина забыл о собаке, зато "вспомнил" про машину.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хороших знакомых можно попросить полить цветы на время отпуска, покормить рыбок, приглядеть за ребенком на часок. А всем ли можно доверять? Об этом не подумала мурманчанка и дала знакомому связку ключей, чтобы тот присмотрел за ее собакой.

История началась с того, что дорожные полицейские увидели на улице Радищева в Мурманске Fiat, лежащий вверх тормашками. Водителя рядом не оказалось. Позже полицейские установили владелицу транспортного средства.

Оказалось, что мурманчанке пришлось уехать из города на три дня. Она попросила присмотреть за ее собакой и дала мужчине ключи от квартиры. Не известно, дошел ли северянин до несчастной собаки, ведь его сильнее привлекло наличие в связке ключей от автомобиля северянки. Оперативники с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался безработный 36-летний местный житель.

- Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном и пояснил, что решил воспользоваться чужим автомобилем c целью прокатиться на нем. Также полицейскими установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил ДТП, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством» возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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