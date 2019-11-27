2019-11-27T08:43:48+03:00
Общество

В Полярных Зорях украли все энергосберегающие лампочки из подъезда многоэтажного дома

Управляющая компания обратилась в полицию, чтобы найти виновников
Наталья ЛОБАНОВА
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Жителям девятиэтажки придется спускаться и подниматься на нужный этаж в темноте. Фото: vk.com/polyarniezoriЖителям девятиэтажки придется спускаться и подниматься на нужный этаж в темноте. Фото: vk.com/polyarniezori
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Жителям девятиэтажки в Полярных Зорях пришлось добираться до своей квартиры на ощупь или с фонариком: все лампочки из подъезда выкрутили воры. Об этом рассказала директор управляющей компании «Полярные Зори» Марина Белоцкая.

- О том, что из четвертого подъезда дома № 29 на улице Энергетиков были срезаны и украдены все энергосберегающие светильники, нам сообщила уборщица в прошлую пятницу, 22 ноября. Все лампочки, установленные в пролетах с 1 по 9 этаж, просто исчезли, - уточнила «КП» Марина Белоцкая.

Управляющая компания обратилась в полицию, чтобы привлечь виновников к ответственности.

- В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП» и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Остается надеяться, что стражи порядка разберутся с ситуацией, и свет скоро вернется в дом северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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