В Полярных Зорях украли все энергосберегающие лампочки из подъезда многоэтажного дома
Жителям девятиэтажки в Полярных Зорях пришлось добираться до своей квартиры на ощупь или с фонариком: все лампочки из подъезда выкрутили воры. Об этом рассказала директор управляющей компании «Полярные Зори» Марина Белоцкая.
- О том, что из четвертого подъезда дома № 29 на улице Энергетиков были срезаны и украдены все энергосберегающие светильники, нам сообщила уборщица в прошлую пятницу, 22 ноября. Все лампочки, установленные в пролетах с 1 по 9 этаж, просто исчезли, - уточнила «КП» Марина Белоцкая.
Управляющая компания обратилась в полицию, чтобы привлечь виновников к ответственности.
- В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП» и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.
Остается надеяться, что стражи порядка разберутся с ситуацией, и свет скоро вернется в дом северян.
ИСТОЧНИК KP.RU