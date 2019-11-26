Две аварии за 20 минут: на трассе "Кола" столкнулся Opel с КамАЗом, а водитель SsangYong улетел в кювет
21 ноября на объездной дороге в Мурманске произошли две аварии за 15 минут. Так и сегодняшнее утро ознаменовалось для заполярных водителей похожей бедой.
- 26 ноября в 9.40 утра на 1334 километре +200 метров автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Opel ехал из Санкт Петербурга в сторону Мурманска. Он неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего КамАЗа с прицепом и столкнулся с ним, когда КамАз поворачивал налево. Автолюбитель врезался в прицеп. В ДТП никто не пострадал, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
Не прошло и получаса после этой аварии, как на том же месте случилось новое столкновение.
- Около 10 утра водитель иномарки SsangYong двигался из Оленегорска в Мурманск. Он увидел ранее случившееся ДТП и начал притормаживать, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась на крышу. Автолюбитель не пострадал и за оформлением аварии к сотрудникам ГИБДД не обращался. Эвакуатор вытащил автомобиль, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Северянам стоит быть внимательнее на дорогах, чтобы подобные происшествия случались как можно реже.
ИСТОЧНИК KP.RU