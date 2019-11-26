2019-11-26T15:26:48+03:00
Происшествия

Мурманчанка собиралась убить соседку по общежитию из-за грязной посуды

Женщина устала терпеть бардак на кухне
Наталья ЛОБАНОВА
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Злоумышленнице грозит лишение свободы до двух лет. Фото: ru.freepik.comЗлоумышленнице грозит лишение свободы до двух лет. Фото: ru.freepik.com
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Заниматься домашней уборкой иногда очень не хочется, ведь на это уходит много сил и времени. Однако если долгое время не наводить порядок, соседей это может дико разозлить.

В полицию Мурманска обратилась 51-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее соседка из общежития на улице Баумана угрожает ей убийством.

- Стражи порядка приехали на место происшествия и выяснили, что между северянками разгорелся конфликт. Ссора произошла из-за того, что потерпевшая регулярно оставляла грязную посуду на общей кухне. Это очень возмущало ее соседку. В очередной раз разозленная женщина уже не вытерпела, схватила ножку от стула и ударила ей мурманчанку, попутно угрожая еще большей физической расправой – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

52-летнюю злоумышленницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Раньше она к уголовной ответственности не привлекалась.

В отношении мурманчанки возбуждено дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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