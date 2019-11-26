В Полярном состоится «Парад Снегурочек-2019»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-26T14:20:59+03:00

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Совсем скоро к нам нагрянет Новый год. В воздухе будет видать запах мандаринов, северяне начнут закупать подарки, а по всей Мурманской области пройдут праздничные мероприятия. Одним из таких предновогодних событий станет фестиваль «Парад Снегурочек-2019» в Полярном. Он состоится на открытии елки 14 декабря, которая зажжет свои огни на площади Двух капитанов.

- К участию приглашаются коллективы городских учреждений и предприятий, общественные организации, семьи Полярного. Количество и возраст участников не ограничен, - говорится в положении к фестивалю.

Жюри будет оценивать не только красочность костюма, но и его оригинальность, а также эмоциональную реакцию зрителей.

Всех участников наградят дипломами, а Снегурочке, набравшей наибольшее количество голосов, присудят звание победительницы.

Чтобы принять участие в новогоднем фестивале, нужно подать заявку до 11 декабря. С подробностями можно ознакомиться в группе городского центра культуры «Север» в соцсетях или по телефону: 8 (81551) 7-51-49

ИСТОЧНИК KP.RU