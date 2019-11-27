Северян из апатитского дома престарелых кормили и лечили кое-как

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-27T08:28:14+03:00

Сотрудники центра соцобслуживания за температурой блюд не следили и пробу их не снимали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

С проверкой в Апатитский комплексный центр соцобслуживания населения (АКЦСОН) наведалась прокуратура. Как оказалось не зря, ведь нарушений там нашлось немало.

Так, в стационарном отделении для престарелых и инвалидов не было суточных проб ряда блюд, которыми питаются клиенты центра. А за температурой горячих блюд при их раздаче никто не следил, так как измерительные приборы для этого отсутствовали.

Хранение лекарств тоже проходило спустя рукава. В кабинете приемно-карантинного отделения нашли два лекарственных препарата с истекшим сроком годности.

- По результатам проверки прокуратура Апатитов внесла директору АКЦСОН представление, чтобы нарушения законодательства РФ были устранены. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в ведомстве.

В отношении виновника вынесли постановление, чтобы возбудить дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Оно находится на рассмотрении в территориальном отделе Роспотребнадзора по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU