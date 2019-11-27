Северян из апатитского дома престарелых кормили и лечили кое-как
С проверкой в Апатитский комплексный центр соцобслуживания населения (АКЦСОН) наведалась прокуратура. Как оказалось не зря, ведь нарушений там нашлось немало.
Так, в стационарном отделении для престарелых и инвалидов не было суточных проб ряда блюд, которыми питаются клиенты центра. А за температурой горячих блюд при их раздаче никто не следил, так как измерительные приборы для этого отсутствовали.
Хранение лекарств тоже проходило спустя рукава. В кабинете приемно-карантинного отделения нашли два лекарственных препарата с истекшим сроком годности.
- По результатам проверки прокуратура Апатитов внесла директору АКЦСОН представление, чтобы нарушения законодательства РФ были устранены. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в ведомстве.
В отношении виновника вынесли постановление, чтобы возбудить дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Оно находится на рассмотрении в территориальном отделе Роспотребнадзора по Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU