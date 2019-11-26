Рядом с мурманской поликлиникой появилась остановка

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-26T10:58:36+03:00

У остановки уже есть каркас и крыша, а в в скором времени ее застеклят. Фото: www.citymurmansk.ru

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Очень неудобно ждать прибытия автобуса или троллейбуса, если негде спрятаться от ветра, метели и других погодных неприятностей. Поэтому глава Мурманска Андрей Сысоев решил проверить, как продвигается капремонт остановки возле поликлиники № 2 на улице Морской.

То, что в этом месте нет остановочного комплекса, волновало горожан давно. Чтобы решить проблему с площадкой для ожидания общественного транспорта, жители обратились к мурманскому депутату Виктору Хабарову. Место высадки пассажиров обустроили очень быстро - буквально через несколько дней там появился новый аккуратный подъезд с пандусом и скамейкой.

Сегодня на месте остановки автобуса № 6Т обустраивают полноценный павильон. Уже установили каркас и крышу, скоро появится и остекление.

- Поликлиника - социально значимый объект, и, конечно, остановка здесь просто необходима. Также видно, что машин приезжает много, им нужно мест. Поэтому, часть территории за остановкой уйдет под парковку. А весной здесь проведем компенсационное озеленение, - отметил Андрей Сысоев.

Пока что в Мурманске обновлено 130 из 360 остановок, но их продолжают модернизировать.

— Дизайн позаимствовали у норвежцев - в Киркенесе стоят такие же стеклянные остановки. Сегодня по просьбам мурманчан мы добавляем к существующим конструкциям дополнительные стенки, которые смогут защитить людей от ветра и снега, — отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU