Пятерых пассажиров мурманских поездов наказали за пьянство и еще четверых - за курение

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-26T08:42:49+03:00

Курение и алкоголь в поездах запрещены. Да только кого это останавливает? Фото: Ольга Крыльцова

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Прошли те времена, когда дорогу в поезде можно было скоротать за банкой пива или беседой с попутчиками в тамбуре, где собрались курильщики. Сейчас закон запрещает обе эти вредные привычки.

Но далеко не все россияне согласны с такими правилами. Хотя знают, чем чревато непослушание. Так, на днях с поездов на Октябрьской железной дороге сняли сразу пять человек в состоянии алкогольного опьянения.

- Сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан на станции Кемь Республики Карелия, поступила информация о том, что к прибывающему поезду «Мурманск-Вологда» требуется наряд полиции. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выявили 51-летнего жителя Архангельской области, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На поведение нарушителя поступили жалобы от попутчиков и поездной бригады, - сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

Сразу четырых нетрезвых пассажиров сняли с поезда «Москва-Мурманск». Здесь застолье решили провести 40-летний житель Санкт-Петербурга и трое жителей Ростовской области 25 и 26 лет. Вели они себя шумно, дерзко. Когда их попутчики и работники железной дороги просили успокоиться, хамили в ответ. Как итог - административные материалы по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Еще четыре пассажира попались с сигаретами. За что получили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU