Пенсионерка из Мончегорска отдала мошенникам больше миллиона рублей, надеясь на компенсацию

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-26T08:17:05+03:00

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Доверчивые северяне продолжают попадаться на крючок мошенникам, теряя при этом крупные деньги. Так, в полицию обратилась 58-летняя жительница Мончегорска, рассказав, что у нее похитили значительную денежную сумму.

Женщина поведала, что некоторое время назад ей позвонила незнакомая девушка. Она представилась адвокатом и сообщила, что северянке полагается денежная компенсация в 10 миллионов рублей за покупку некачественных медицинских товаров. Для получения этой суммы нужно написать заявление в районный суд Москвы и оплатить услуги адвоката в 24 тысячи рублей.

- Пенсионерка перевела свои деньги на указанный счет, а после этого ей позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры. Под предлогом оплаты налога незнакомец попросил перечислить ему 1 миллион 115 тысяч рублей. Абонент заверил северянку, что эту сумму ей потом вернут обратно, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Жительница Мончегорска перевела указанную сумму и поняла, что ее обманули, только поговорив со своей внучкой. Затем она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Женщина поверила словам мошенников, так как действительно когда-то покупала биодобавки. Надеясь получить обещанную компенсацию, она взяла кредиты в банках.

Выяснилось, что номера телефонов злоумышленников зарегистрированы в Москве.

По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Мошенникам грозит лишение свободы до десяти лет с выплатой штрафа в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU