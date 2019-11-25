Коммунальщики залили квартиру 95-летнего ветерана из Апатитов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-25T17:34:37+03:00

Пожилая северянка уже несколько месяцев живет с прохудившимся потолком. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Ни для кого не секрет, что заполярные коммунальщики иногда пренебрегают своими обязанностями. И прокуратура заставляет их устранять нарушения и выполнять свою работу качественно.

Так, в апатитское ведомство обратилась 95-летняя местная жительница, инвалид первой группы и ветеран Великой Отечественной войны. Она рассказала, что ее квартиру постоянно заливают.

- Женщина объяснила, что управляющая организация ООО «Наш Домоуправ» и организация ООО «Астрастрой», которая выполняла строительно-монтажные работы по капремонту многоквартирного дома, неоднократно заливали ее квартиру с кровли. После этого поток существенно повредился, - сообщили в прокуратуре Апатитов.

В ходе проверки оказалось, что из-за действий управляшки и организации действительно регулярно с потолка квартиры текла вода. Пожилая северянка уже пыталась достучаться до коммунальщиков, однако, безрезультатно: до сих пор прохудившийся потолок ей так никто и не отремонтировал.

Прокуратура Апатитов направила иск в городской суд, чтобы обязать «Наш Додоуправ» и «Астрастрой» вернуть потолку в квартире ветерана пристойный вид.

Исковое заявление уже принято к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU