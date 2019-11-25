В Мурманске насчитали всего 54 ясных дня в году

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-25T15:40:19+03:00

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До наступления полярной ночи в Заполярье осталось всего ничего - уже завтра, 26 ноября, она начнет свое шествие с полуострова Рыбачий.

40 дней северяне не увидят солнца. Хотя, как выяснили специалисты, и в другие дни, даже в полярный день, хмурое небо над нашими головами не такая уж редкость.

- Вечный санкционный продукт. Количество ясных дней в Москве и Питере — около 45–60 в год, в Брянске и Калининграде — 60–70, в Мурманске — 50–54, в Архангельске — 40–50. Даже в Сочи — только 91. Это не Калифорния, где солнечных дней в году 350. Не Израиль и даже не Одесса, где их около 300, - сообщает "Коммерсант".

При этом в Гидрометцентре заявили, что ноябрь - самый депрессивный месяц в году. Мурманчанам сложно с этим не согласится - в последние дни солнце выглядывает совсем редко. А в августе подсчитали, что за все лето было всего 10 теплых дней.

ИСТОЧНИК KP.RU