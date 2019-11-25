В Мурманске завершены поиски 14-летней школьницы

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-25T12:03:32+03:00

Вероника не стала прятаться, а активно переписывалась с теми, кто ее искал, в соцсетях. Фото: vk.com/murmanspas51

Сбежавшая из дома девушка переписывалась в "ВКонтакте" с волонтерами и говорила, что не вернется к родителям

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- Что-то много людей стало пропадать в Мурманске. Не завелся ли там маньяк? - пишет в группе поискового отряда "МурманСпас" Галина Спирина.

- Нет, не завелся, просто я не хочу идти домой, - отвечает ей Вероника.

14-летняя Вероника Усачева поздно вечером 23 ноября ушла домой и пропала. Ее поисками сразу занялись волонтеры и полиция. Как нередко бывает, причиной исчезновения подростка стали личные проблемы и натянутые отношения с родителями.

Девушка обсуждала свои поиски прямо в группе "МурманСпас". И была готова - правда, только в личных сообщениях- рассказать, почему ушла из дома. Участники сообщества стали уговаривать Веронику не играть на нервах родителей и вернуться домой.

- То драки, то разборки, теперь из дому бегает. Ника, твои слова " Люблю своих родителей и боюсь их потерять" так где любовь? Где страх их потерять? - взывала к девушке Кристина Макарова.

К счастью, несовершеннолетнюю уже нашли.

- Вероника Усачева найдена, противоправных дейтствий в ее отношении не совершалось. Сейчас с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. После беседы с ними девочка будет возвращена родителям, - рассказал "КП" врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

ИСТОЧНИК KP.RU