Жители Мурманской области оказались в числе самых богатых по банковским вкладам

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-25T12:00:42+03:00

В среднем у одного северянина на счету лежит 225 тысяч рублей. Фото: ТАСС/ Денис Абрамов

В среднем у одного северянина на счету лежит 225 тысяч рублей

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Не так давно эксперты косвенно подтвердили, что северяне стали богаче: жители Мурманской области все чаще берут ипотеку и ее размер расчет.

А теперь аналитики агенства "РИА Рейтинг" пришли к таким же выводам. Они провели исследование на тему размера банковских вкладов россиян.

Так, Мурманская область вошла в Топ-10 по сбережениям. Объем депозитов на душу населения в Заполярье на 1 октября 2019 года составил 225,4 тысячи рублей.

Лидер рейтинга - Москва (822 тысячи рублей), на втором месте - Санкт-Петербург (420,6 тысячи рублей), на третьем - Магаданская область (317,9 тысячи рублей). В первую десятку также вошли: Камчатский край (260,9), Сахалинская область (248), Чукотский АО (228,9), Тюменская область (218,4), Московская область (217,5), Хабаровский край (191). А вот самые маленькие вклады у жителей Чеченской республики (8,5 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU