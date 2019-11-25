Жители Мурманской области оказались в числе самых богатых по банковским вкладам
Не так давно эксперты косвенно подтвердили, что северяне стали богаче: жители Мурманской области все чаще берут ипотеку и ее размер расчет.
А теперь аналитики агенства "РИА Рейтинг" пришли к таким же выводам. Они провели исследование на тему размера банковских вкладов россиян.
Так, Мурманская область вошла в Топ-10 по сбережениям. Объем депозитов на душу населения в Заполярье на 1 октября 2019 года составил 225,4 тысячи рублей.
Лидер рейтинга - Москва (822 тысячи рублей), на втором месте - Санкт-Петербург (420,6 тысячи рублей), на третьем - Магаданская область (317,9 тысячи рублей). В первую десятку также вошли: Камчатский край (260,9), Сахалинская область (248), Чукотский АО (228,9), Тюменская область (218,4), Московская область (217,5), Хабаровский край (191). А вот самые маленькие вклады у жителей Чеченской республики (8,5 тысяч рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU