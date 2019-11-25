«Слишком скользко»: Губернатор Мурманской области остался недоволен состоянием федеральной трассы

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-25T11:06:06+03:00

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Довольно редко у автомобилистов возникают претензии к содержанию главной транспортной артерии Кольского полуострова – за все-таки федеральной трассой «Кола» следят, как ни за какой другой дорогой. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха.

- 21 ноября я ездил в Кировск, и по дороге не встретил не одной КДМки (комбинированной дорожной машины – Ред.). Зато на 15 километрах сразу две аварии. Несмотря на то, что накануне не было никаких неблагоприятных погодных условий, дорога была буквально покрыта льдом. Я хотел бы знать, в чем причина, - обозначил проблему губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К слову, с тех пор, как морозы в регионе сменились оттепелью, синоптики и МЧС регулярно предупреждают о сильной гололедице. Скользко всем и пешеходам, и «железным коням».

- У нас есть пять часов на устранение скользкости с момента ее обнаружения. 21 числа в течение двух часов после ДТП дорога была обработана, - отметил директор Мурманского филиала Управления дороги «Кола» Андрей Аляпкин. – Кроме того, трасса обследуется каждые два часа либо проезжающей КДМкой, либо мастером участка. Однако в России нет ни одного сертифицированного прибора, определяющего уровень скользкости в отличие, например, от Финляндии.

Андрей Чибис пообещал обсудить этот вопрос на федеральном уровне, но лед на дороге необходимо поспать до того, как произойдет ДТП, а не после.

ИСТОЧНИК KP.RU