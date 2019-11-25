В Мурманске спецслужбы стянули в Росту из-за подозрительного запаха в салоне автобуса

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-25T10:06:32+03:00

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Вечером 24 ноября у остановки "Улица Нахимова" в Мурманске прохожие наблюдали сразу несколько машин с мигалками: пожарную, скорую и полицию. Причиной для срабатывания экстренных служб стал автобус №10.

В соцсетях история обросла подробностями. Якобы в салоне нашли подозрительный предмет и была объявлена угроза взрыва, и что машина загорелась. Но на самом деле все было гораздо проще.

- В салоне автобуса был неприятный запах. Оказалось, что его источником были тормозные колодки, - пояснил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Угрозы возгорания не было, для сотрудников пожарной службы такая ситуация расценивается как ложный вызов.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU