2019-11-25T10:06:32+03:00
Происшествия

В Мурманске спецслужбы стянули в Росту из-за подозрительного запаха в салоне автобуса

В МЧС назвали причину паники
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пассажиры почувствовали неприятный запах в автобусе, источником которого стали тормозные колодки. Фото: Юрий ЛеоновПассажиры почувствовали неприятный запах в автобусе, источником которого стали тормозные колодки. Фото: Юрий Леонов
Изменить размер текста:

Вечером 24 ноября у остановки "Улица Нахимова" в Мурманске прохожие наблюдали сразу несколько машин с мигалками: пожарную, скорую и полицию. Причиной для срабатывания экстренных служб стал автобус №10.

В соцсетях история обросла подробностями. Якобы в салоне нашли подозрительный предмет и была объявлена угроза взрыва, и что машина загорелась. Но на самом деле все было гораздо проще.

- В салоне автобуса был неприятный запах. Оказалось, что его источником были тормозные колодки, - пояснил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Угрозы возгорания не было, для сотрудников пожарной службы такая ситуация расценивается как ложный вызов.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске завершены поиски 14-летней школьницы
Жители Мурманской области оказались в числе самых богатых по банковским вкладам
«Слишком скользко»: Губернатор Мурманской области остался недоволен состоянием федеральной трассы
Губернатор Мурманской области объявил благодарность жителю Полярного, который спас ребенка от собак
В феврале 2020 года мурманским морякам, задержанным в Кабо-Верде, должны вынести приговор
А лыжи салом не намазать: Житель Мурманска попался на уловку мошенников при покупке снегохода
Подросток из Мурмашей попросил Андрея Чибиса отремонтировать аварийный дом и решить вопрос транспортного сообщения с Туломой
Третий случай за три дня: В Полярном собаки напали еще на одного мальчика
Аэропорт «Мурманск» попал в «лист ожидания» денег на модернизацию
Мальчику из Донбасса, который теперь живет в Никеле, нужна помощь в борьбе с острым лейкозом
В центре Мурманска столкнулись водитель, проехавший на красный, и любитель ездить без прав
Олененок зашел в дом к местным жителям Мурманской области погреться
В Полярном мужчина отбил от стаи собак мальчика
В Ковдорском районе бродит раненый медведь
Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам 50 тысяч рублей за спасение зятя
В Мурманской области появится Арктический центр судоремонта и судостроения
В Кировске открылась традиционная “Хибинская гонка”
На выходных в Мурманской области сохранится оттепель
Житель Мончегорска продавал гашиш и амфетамин, пока его «клиентами» не оказались полицейские
Мурманские пенсионеры ждали девять месяцев, чтобы пройти ЭКГ
Школы Мурманской области получат 29 новых автобусов
Рыбка уплыла: с мурманского траулера украли 150 килограммов «морской курицы»
Новогодние спектакли Мурманского театра кукол пройдут в старом здании
Завершены поиски 27-летней Виктории Печковской из Мурманска
В Мурмашах за сутки произошло два смертельных пожара
Под Мурманском сотрудники УФСИН помогли улетевшей в кювет автоледи
Авиабилеты до Симферополя и Калининграда стали для мурманчан льготными