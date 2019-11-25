В Мурманске спецслужбы стянули в Росту из-за подозрительного запаха в салоне автобуса
Вечером 24 ноября у остановки "Улица Нахимова" в Мурманске прохожие наблюдали сразу несколько машин с мигалками: пожарную, скорую и полицию. Причиной для срабатывания экстренных служб стал автобус №10.
В соцсетях история обросла подробностями. Якобы в салоне нашли подозрительный предмет и была объявлена угроза взрыва, и что машина загорелась. Но на самом деле все было гораздо проще.
- В салоне автобуса был неприятный запах. Оказалось, что его источником были тормозные колодки, - пояснил "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.
Угрозы возгорания не было, для сотрудников пожарной службы такая ситуация расценивается как ложный вызов.
Напомним: на прошлой неделе в Мурманске произошла авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU