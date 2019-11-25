А лыжи салом не намазать: Житель Мурманска попался на уловку мошенников при покупке снегохода

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-24T23:01:12+03:00

Снегоход так и не дошел до своего покупателя. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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К сожалению, не все продавцы интернет-магазинов добросовестно выполняют обещания. И вовсе не зря у людей в компьютерный век все еще сохраняется некое опасение в совершении покупок через всемирную сеть. А просьба менеджера перечислить за покупку не часть денег, а полную сумму, и вовсе должна стать для покупателя тревожным «звоночком» и поводом попрощаться с этой затеей. Но 45-летнего мурманчанина такие условия не смутили.

В полицию обратился житель Мурманска. Он рассказала стражам порядка о несостоявшемся приобретении снегохода. Северянин выбрал понравившегося «железного коня» на одном из сайтов и связался с менеджером онлайн-магазина. Продавец уверил, что для совершения сделки нужно перевести полную оплату, после этого технику доставит транспортная компания.

Северянин не почувствовал подвоха и смело перевел мошеннику 260 тысяч рублей. Спустя неделю желаемый снегоход так и не приехал в Мурманск. Мужчина обратился в компанию, где ему сказали, что покупка не была оформлена. Осознав, что связался со злоумышленниками, мурманчанин обратился в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU