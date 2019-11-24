2019-11-24T12:56:53+03:00
Добрые дела

Мальчику из Донбасса, который теперь живет в Никеле, нужна помощь в борьбе с острым лейкозом

Восьмиклассника ждет срочная терапия
Мария ПАШЕНКОВА
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Данилу требуется длительная терапия в Москве. Фото: соцсетиДанилу требуется длительная терапия в Москве. Фото: соцсети
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Беда под названием "смертельная болезнь" может прийти в любую семью без стука и спроса. Так случилось и с родителями Данилы Целюха.

13-летнему мальчику поставили диагноз "острый миелобластный лейкоз". Это дефект ДНК в незрелых клетках костного мозга. Появиться недуг может в любом возрасте, но особенно часто случается у взрослых. Восьмиклассник Данил стал исключением... Родители заволновались, когда мальчик стал жаловаться на то, что сильно устает.

- Данил родом из Донбаса, в 2014 году он и его брат близнец приехали с родителями в Никель, учатся мальчики в школе №3 в 8 классе. Отец работает слесарем в ОАО «Печенгастрой», мама кладовщик в магазине, - рассказала знакомая семьи Галина Лозовая.

Сейчас Данил уже проходит лечение - его спасают врачи областной больницы. Но это только начало.

- Предстоит экстренное начало длительной терапии в условиях стационара, возможная госпитализация в Федеральную клинику. Накопленных средств на лечение, а так же на поездки в Детский онкологический центр Москвы, куда их планируют направить в ближайшее время, у родителей нет, - поясняет детали Галина.

Реквизиты мамы для помощи: Наталья Нагайко Карта Сбербанка – 5484 5530 0027 0241, номер телефона - +79113176916 (телефон привязан к карте). Полное описание от автора и отчеты о переведенных средствах будут доступны по ссылке https://vk.com/tash_18_05_1983

ИСТОЧНИК KP.RU

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